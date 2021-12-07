Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Смертельна ДТП на Чернігівщині: в ОДА розповіли про стан постраждалих

Вівторок, 7 грудня 2021, 13:25
Смертельна ДТП на Чернігівщині: в ОДА розповіли про стан постраждалих
Фото: поліція Чернігівської області

У Чернігівській обласній державній адміністрації розповіли про стан семи травмованих пасажирів маршрутного автобуса, що втрапив у смертельне ДТП з вантажівкою.

Джерело: повідомлення на сайті Чернігівської ОДА

Деталі: Кількість травмованих зросла до сімох (раніше повідомляли про шістьох).

Усіх ушпиталили у важкому стані до медичних закладів Чернігова. 

5 людей – у міській лікарні №2, 1 людина – в обласній лікарні, 1 – в обласній дитячій лікарні. 

Наразі в Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова. На місці ДТП працюють медики з поліцейськими.

Чиновники також уточнили, що маршрутка рухалася із Борзни до Чернігова через Мену. Раніше повідомляли, що в ДТП потрапив автобус за маршрутом "Чернігів – Сосниця"

Що було раніше: 7 грудня близько 8 ранку маршрутне таксі потрапило в смертельну автотрощу з вантажівкою біля села Брусилів. Спершу повідомляли про 11 загиблих, але невдовзі кількість зросла до 13.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПЧернігівська областьЧернігів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: