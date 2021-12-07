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Смертельна ДТП на Чернігівщині: в ОДА розповіли про стан постраждалих

Вівторок, 7 грудня 2021, 14:25
Фото: поліція Чернігівської області

У Чернігівській обласній державній адміністрації розповіли про стан семи травмованих пасажирів маршрутного автобуса, що втрапив у смертельне ДТП з вантажівкою.

Джерело: повідомлення на сайті Чернігівської ОДА

Деталі: Кількість травмованих зросла до сімох (раніше повідомляли про шістьох).

Усіх ушпиталили у важкому стані до медичних закладів Чернігова. 

5 людей – у міській лікарні №2, 1 людина – в обласній лікарні, 1 – в обласній дитячій лікарні. 

Наразі в Чернігівській ОДА створено оперативний штаб, який працює з родичами та постраждалими в Чернігівській міській лікарні №2 та біля моргу на Пирогова. На місці ДТП працюють медики з поліцейськими.

Чиновники також уточнили, що маршрутка рухалася із Борзни до Чернігова через Мену. Раніше повідомляли, що в ДТП потрапив автобус за маршрутом "Чернігів – Сосниця"

Що було раніше: 7 грудня близько 8 ранку маршрутне таксі потрапило в смертельну автотрощу з вантажівкою біля села Брусилів. Спершу повідомляли про 11 загиблих, але невдовзі кількість зросла до 13.

Українська правда
Теми: ДТПЧернігівська областьЧернігів


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