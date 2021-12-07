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"Пояси гурманів": на кордоні з Молдовою піймали українців, обвішаних банками ікри

Вівторок, 7 грудня 2021, 16:28
фото ДПСУ

Українські прикордонники та митники разом з молдовськими колегами під час прикордонної перевірки виявили у двох українців понад півтори сотні банок з ікрою, які вони спробували замаскувати під одягом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила Держприкордонслужба.

Українці подорожували рейсовим автобусом "Одеса - Кишинів", що прямував у Молдову через пункт пропуску "Паланка - Маяки - Удобне". 

"Під час спільного українсько-молдовського прикордонно-митного контролю у чоловіків виявили 154 банки з червоною ікрою. Делікатес чоловіки несли просто на собі під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою", - пишуть прикордонники.

28 і 29-річний чоловіки пояснили, що нібито везли цей вантаж своєму дідусеві у Молдові. Після того, як ікру в них вилучили молдовські митники, вони вирішили не продовжувати поїздку і повернулися назад в Україну. 

 

Теми: кордонконтрабандаПрикордонна службаМолдова


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