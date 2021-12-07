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Київрада виділила кошти на премії медикам у грудні

Вівторок, 7 грудня 2021, 15:39
Київрада виділила кошти на премії медикам у грудні
ілюстративне фото КМДА

У Київській міській раді внесли зміни до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки, що дозволить виплатити медикам премії в грудні.

Джерело: пресслужба Київміськради

Деталі: Рішення ухвалили 7 грудня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Його підтримали 95 депутатів.

З відповідною ініціативою виступив раніше очільник міста Віталій Кличко.

Планується, що вже у грудні за рахунок зекономлених бюджетних коштів медичні працівники столиці отримають: лікарі – по 10 тисяч гривень, середній медичний персонал – по 8 тисяч гривень, молодший медперсонал – по 6 тисяч гривень. 

За словами заступниці Кличка Ганни Старостенко, протягом 2021 року медики вторинної та третинної ланки отримували щомісячну безповоротну фінансову допомогу з міського бюджету: лікарі – 5 тисяч грн, медсестри – 4 тисячі грн, молодший медичний персонал – 2 тисячі грн. Нинішня ж доплата стосуватиметься й медичних працівників первинної ланки.

Українська правда

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Теми: Кивамедицина
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