У Міноборони розпочалася "демілітаризація" посад
У Міністерстві оборони розпочалася поступова "демілітаризація" посад, тож цивільні зможуть займати в МОУ ті посади, де не потрібна військова компетенція.
Джерело: інтерв’ю міністра оборони Олексія Резнікова АрміяInform
Пряма мова: "В Міноборони вже розпочалася поступова "демілітаризація" посад. Військові посади збережуться лише там, де вони дійсно необхідні, де потрібні військові компетенції. Системне рішення — ухвалення закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління.
Проєкт уже готовий і невдовзі буде запропонований на розгляд парламенту".
Деталі: За словами Резнікова, у моделі, яку ми хочуть створити в Україні у процесі євроатлантичної інтеграції, ефективна робота можлива, якщо поєднуються цивільні та військові компетенції.
Міністр додав, що немає жодного сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, які складаються з військових, адже ці структури будуть дублювати функції і постійно з’ясувувати, хто з генералів головніший.
Наступний крок після демілітаризації, за його словами, затвердження нової структури Міністерства, яка містить три ключові компоненти:
- чіткий розподіл підрозділів на ті, що виробляють політики, і ті, що імплементують.
- виокремлення функцій, які надзвичайно важливі для функціонування сектору оборони, але зараз розпорошені. Буде виділено в окрему функцію управління людським потенціалом.
- впровадження управлінських практик. На старті йдеться про створення 5 міжструктурних комітетів, які дозволять залучати фахівців, потрібних для вирішення тих чи інших завдань.