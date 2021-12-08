У Міноборони розпочалася "демілітаризація" посад

У Міністерстві оборони розпочалася поступова "демілітаризація" посад, тож цивільні зможуть займати в МОУ ті посади, де не потрібна військова компетенція.

Джерело: інтерв’ю міністра оборони Олексія Резнікова АрміяInform

Пряма мова: "В Міноборони вже розпочалася поступова "демілітаризація" посад. Військові посади збережуться лише там, де вони дійсно необхідні, де потрібні військові компетенції. Системне рішення — ухвалення закону, який завершить розподіл повноважень і встановить чітку вертикаль управління.

Проєкт уже готовий і невдовзі буде запропонований на розгляд парламенту".

Деталі: За словами Резнікова, у моделі, яку ми хочуть створити в Україні у процесі євроатлантичної інтеграції, ефективна робота можлива, якщо поєднуються цивільні та військові компетенції.

Міністр додав, що немає жодного сенсу в паралельному існуванні двох управлінських структур, які складаються з військових, адже ці структури будуть дублювати функції і постійно з’ясувувати, хто з генералів головніший.

Наступний крок після демілітаризації, за його словами, затвердження нової структури Міністерства, яка містить три ключові компоненти: