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На Донеччині дві групи лікарів займалися підробкою COVID-сертифікатів

Середа, 8 грудня 2021, 16:56
Обшуки поліції у центрі вакцинації. Фото: поліція Донецької області

Поліцейські викрили дві групи медичних працівників, які виготовляли фальшиві COVID-сертифікати.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Деталі: Зловмисники підробляли сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу, а також вносили відповідні дані до електронних реєстрів і "Дії". Одна група діяла в Маріуполі, інша – в селищі Нікольське.

Поліцейські документували діяльність "маріупольської групи" впродовж 4 місяців. Зокрема правоохоронці 5 раз робили контрольну покупку фальшивих сертифікатів.

Групу з трьох медичних працівників очолював 34-річний мешканець Маріуполя, який шукав охочих клієнтів придбати фальшиві сертифікати. Вартість однієї дози різнилася від 300 до 600 гривень.

7 грудня поліцейські провели обшуки в центрі вакцинації, автомобілях та місці проживання злочинців, вилучивши 106 тисяч гривень прибутку, дев’ять мобільних телефонів, банківські картки та ємності з використаних вакцин.

Крім того, поліцейські пообіцяли, що перевірять всіх покупців фальшивих документів.

У Нікольському підроблені сертифікати виробляли дві працівниці медичного закладу. Їхні ціни підробки із внесенням у "Дію" різнилися від 500 до 2000 грн.

Їхні сертифікати мали всі необхідні електронні підписи в реєстрі охорони здоров’я, а тому мали вигляд легальних документів у "Дії".

Правоохоронці також вилучили кошти, ноутбуки та ємності від використаних вакцин.

Учасників обох груп підозрюють у кримінальній статті "Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку". Їм загрожує від 3 до 6 років за ґратами із позбавленням права обіймати певні посади.

Що було раніше: 8 грудня на Херсонщині правоохоронці затримали злочинців, які масово підробляли негативні результати ПЛР-тестів на коронавірус.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціяДонецька областькриміналМаріуполь


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