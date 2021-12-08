На Херсонщині фальсифікували ПЛР-тести для тих, хто їде до Криму і з нього

Служба безпеки України викрила зловмисників, які масово підробляли довідки про негативні результати ПЛР-тестів: серед їхніх клієнтів – багато осіб, які хотіли перетнути адміністративний кордон із тимчасово окупованим Кримом.

Джерело: СБУ

Деталі: Схема діяла щонайменше пів року, а "прибутки" ділків становили понад пів мільйона гривень щомісяця.

За даними слідства, організували протиправну діяльність двоє мешканців Генічеського району Херсонщини. Вони діяли на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар".

Спершу шахраї "обслуговували" відпочивальників, охочих потрапити на територію тимчасово окупованого півострова. Частина з них мали міжнародні Covid-сертифікати. Та оскільки представники окупаційної влади їх не визнають, то для безперешкодного перетину адміністративного кордону люди змушені були робити ПЛР-тести.

Скориставшись ситуацією, зловмисники пропонували мандрівникам оперативне виготовлення довідки про негативний ПЛР-тест без відвідин лабораторії. Просили за це 1,5 тисячі гривень.

Згодом до схеми долучилися автобусні перевізники, які часто перевозять людей з окупованої на неокуповану частину України, "наприклад, для поновлення документів на отримання соціальних виплат тощо".

За даними СБУ, перед виходом на маршрут підприємець та водій маршрутного автобуса отримували від пасажирів фото їхніх паспортних даних та надсилали "партнерам" із Херсона. Після прибуття на КПВВ "Чонгар" замовники отримували фейкові довідки про негативні результати ПЛР-тестів і прямували далі до лінії розмежування.

У цієї категорії "клієнтів" зловмисники просили від 700 гривень за тест.

У ході обшуків, проведених за адресами мешкання та у транспортних засобах зловмисників, вилучено:

фіктивні довідки про негативні результати ПЛР-тестів, виготовлені з використанням реквізитів одного із сертифікованих вітчизняних медичних закладів;

електронні носії інформації та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Протиправну діяльність викрили співробітники СБУ та Нацполіції.