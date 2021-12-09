Російські окупанти шість разів зривали "тишу" на Донбасі
8 грудня на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню з боку ворога, втрат серед українських військовослужбовців – немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, в напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, неподалік Луганського - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Новоолександрівки ворог стріляв двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
В бік Світлодарська російські найманці також відкривали вогонь двічі, використавши станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь