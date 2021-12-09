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Російські окупанти шість разів зривали "тишу" на Донбасі

Четвер, 9 грудня 2021, 07:11
Brendan Hoffman/Getty Images

8 грудня на Донбасі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню з боку ворога, втрат серед українських військовослужбовців – немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, в напрямку Нью-Йорка окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, неподалік Луганського  - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новоолександрівки ворог стріляв двічі, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Світлодарська  російські найманці також відкривали вогонь двічі, використавши станкові протитанкові, автоматичні станкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Як повідомляється, українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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