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Україна домовляється про транспортування скрапленого газу з Хорватії

Четвер, 9 грудня 2021, 16:17

"Оператор ГТС України" працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії через територію Угорщини до кордону з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда",  про це йдеться у повідомленні компанії на її Facebook-сторінці.

Напередодні президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович на зустрічі в Києві обговорили питання енергетичної безпеки та викликів у цій сфері. Вони розпочали предметну розмову про диверсифікацію постачання енергоносіїв, зокрема, скрапленого газу, йдеться у повідомленні.

1 січня 2021 року на острові Крк у Хорватії почав працювати плавучий LNG-термінал з пропускною спроможністю 2,6 млрд куб. м на рік, який відкриває доступ до глобального LNG-ринку.

"Оператор ГТС України" працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії через територію Угорщини до кордону з Україною. Ключовою передумовою можливості доставки природного газу з цього напрямку є створення гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку з Угорщини в Україну, над чим активно працюють ОГТСУ та українські дипломати, йдеться у повідомленні.

Інтеграція хорватського та українського ринків природного газу забезпечить можливість зберігання хорватського газу в українських підземних сховищах газу, що посилить енергетичну безпеку в регіоні.

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Теми: Хорватіягаз
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