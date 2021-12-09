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У Франції на воду спустили перший катер для охорони морських кордонів України

Четвер, 9 грудня 2021, 18:30
фото: ДПСУ

9 грудня у Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, збудований для охорони морських кордонів України.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Зазначається, що вже завершують остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні, після проведення ходових випробувань, очікується прибуття нового катера в Україну.

На заході спуску на воду був присутній посол України у Франції Вадим Омельченко, а також представники ДПСУ.

Омельченко нагадав, що одним із здобутків цього контракту є те, що 5 із 20 катерів, які планується побудувати, будуть вироблені в Україні з допомогою французьких спеціалістів на українських потужностях у Миколаєві.

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордон


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