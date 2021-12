Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого Криму.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Резолюція містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях".

Grateful to all states who supported the resolution. It further consolidates international support for the Crimea Platform & its goals, addresses the progressing militarization of Crimea, sends a deterrence signal amid the ongoing Russian build-up near our border & in Crimea 2/2