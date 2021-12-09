Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму Росією

Четвер, 9 грудня 2021, 19:07

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Росією окупованого Криму.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

Резолюція містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях".

"Я вдячний всім державам-членам ООН, які підтримали документ. Він консолідує міжнародну підтримку Кримської платформи та її цілей, протидіє наростаючій мілітаризації Криму, надсилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону і в Криму", - написав Кулеба у Twitter.

Це не єдине очікуване рішення ГА ООН.

На розгляді є також проєкт резолюції про ситуацію з правами людини в Криму, який готується вже шостий рік поспіль. Кожного року документ доповнюється новими фактами про грубі порушення міжнародного права та прав людини на півострові зі сторони РФ як держави-окупанта. 

Цього року документ у комітеті підтримали 64 країни, 93 утрималися і 20 проголосували проти, хто саме - читайте за цим посиланням. 

Цьогоріч ключовими нововведеннями резолюції стали відображення в назві резолюції статусу Криму як тимчасово окупованого півострова, підтримка співпраці в Кримській платформі, наголос на відповідальності Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, вимога скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар. 

Читайте також детально про кримську резолюцію, яку Генасамблея ООН ухвалила минулого року: Нова кримська резолюція ООН: тренди-2020 і битва за підтримку

Теми: ООНКрим


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів

Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією

Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 

Джонсон поговорив з Путіним про Україну, той зажадав переговорів про НАТО

Ще дві області виходять з "червоної" зони ковід-небезпеки

відеоЛукашенко натякнув, що створить із Путіним новий "Радянський Союз"

Усі новини...
ООН
Сім миротворців ООН загинули у вибуху в Малі
Світові ціни на продукти побили рекорд через пшеницю – ООН
ООН: Третина населення світу ніколи не користувалася Інтернетом
Останні новини
23:15
фотоКористувачі скаржаться на збої в роботі "Дії"
22:26
Кулеба зустрівся з американською дипломаткою, яка далі їде на перемовини до Москви
21:36
Дві петиції про скасування "примусової" вакцинації набрали необхідну кількість підписів
21:08
США можуть збільшити військову присутність на східному фланзі НАТО
20:54
КМДА дозволила Алієву побудувати ТРЦ на місці книжкового ринку на Петрівці
20:47
Новини 13 грудня: звільнення заступника глави МВС, Лукашенко про союз з Росією
20:31
Кулеба вперше поспілкувався з новою главою МЗС Німеччини: обговорили Донбас і "Північний потік-2"
20:30
Смертельне ДТП у Харкові: неповнолітній водій "Інфініті" втричі перевищив дозволену швидкість 
20:05
Курс валют: гривня продовжує зміцнюватися
20:01
Боррель: ЄС готовий до економічних санкцій у випадку посилення агресії Росії
Усі новини...