Дело "Порошенко – Медведчука": подозреваемый бизнесмен вышел из СИЗО

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест подозреваемому в деле о торговле углем с боевиками бизнесмену Сергею Кузяре.

Источник: адвокат Кузяры Дмитрий Безмаль в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Безмаля: "Сегодня было заседание. Стороне обвинения отказали в продлении меры пресечения в виде ареста. Сергея освободили в зале суда".

Детали: Безмаль уточнил, что Кузяра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

На предыдущем заседании – 16 ноября 2021 года – Печерский суд продлил Кузяре меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Для довідки: За даними ДБР, у провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 підозрювані ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (є дозвіл суду на затримання), нардеп Віктор Медведчук (за рішенням суду перебуває під домашнім арештом), бізнесмен Сергій Кузяра (был арештований наприкінці вересня 2021 року) та нардеп Петро Порошенко.

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