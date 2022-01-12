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Дело "Порошенко – Медведчука": подозреваемый бизнесмен вышел из СИЗО

Среда, 12 января 2022, 12:58
Дело Порошенко – Медведчука: подозреваемый бизнесмен вышел из СИЗО
СЕРГЕЙ КУЗЯРА, ФОТО INSIDER

Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест подозреваемому в деле о торговле углем с боевиками бизнесмену Сергею Кузяре.

Источник: адвокат Кузяры Дмитрий Безмаль в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Безмаля: "Сегодня было заседание. Стороне обвинения отказали в продлении меры пресечения в виде ареста. Сергея освободили в зале суда".

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Детали: Безмаль уточнил, что Кузяра будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

На предыдущем заседании – 16 ноября 2021 года – Печерский суд продлил Кузяре меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Для довідки: За даними ДБР, у провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016 підозрювані ексміністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин (є дозвіл суду на затримання), нардеп Віктор Медведчук (за рішенням суду перебуває під домашнім арештом), бізнесмен Сергій Кузяра (был арештований наприкінці вересня 2021 року) та нардеп Петро Порошенко.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. 
  • Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкоМедведчукугольОРДЛО
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