Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко не поїде зустрічати Порошенка в аеропорт

Четвер, 13 січня 2022, 11:34
Кличко не поїде зустрічати Порошенка в аеропорт
Віталій Кличко. фото Ельдара Сарахмана, УП

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що від ситуації з обвинуваченнями в держзраді п’ятого президента України Петра Порошенка "програє держава Україна". Зустрічати політика, який повертається після тривалого закордонного візиту, мер не збирається.

Джерело: Кличко в коментарі журналістам після брифінгу в Києві 13 січня

Деталі: Відповідаючи на запитання, очільник столиці зазначив, що не знає, коли прилітає Порошенко. Представники ЗМІ поінформували Кличка, що це 9-та година ранку. Тоді мер зауважив, що на той час перебуватиме на робочому місці.

Реклама:

Пряма мова: "В понеділок у цей час я перебуватиму на роботі. Що стосується даної ситуації, я свою позицію уже висловлював. Чи виграє від цього Порошенко, чи виграє Зеленський - не знаю. Від цього, що відбувається, програє країна".

Що передувало: Партія "Європейська солідарність" повідомила, що її лідер - п’ятий президент України - Петро Порошенко, якому раніше погодили підозру в державній зраді, повернеться в Україну в понеділок 17 січня авіарейсом із Варшави. Державне бюро розслідувань розраховує, що цього ж дня суд розгляне питання обрання Порошенку запобіжного заходу.

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

ВІДЕО ДНЯ

Щоб Порошенко став політемігрантом – такого подарунка під ялинку не отримаєте. Захист експрезидента відповідає на підозру в держзраді

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП
Теми: Віталій КличкоПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Віталій Кличко
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
Усі новини...
Реклама: