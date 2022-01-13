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Кличко не поїде зустрічати Порошенка в аеропорт

Четвер, 13 січня 2022, 12:34
Віталій Кличко. фото Ельдара Сарахмана, УП

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що від ситуації з обвинуваченнями в держзраді п’ятого президента України Петра Порошенка "програє держава Україна". Зустрічати політика, який повертається після тривалого закордонного візиту, мер не збирається.

Джерело: Кличко в коментарі журналістам після брифінгу в Києві 13 січня

Деталі: Відповідаючи на запитання, очільник столиці зазначив, що не знає, коли прилітає Порошенко. Представники ЗМІ поінформували Кличка, що це 9-та година ранку. Тоді мер зауважив, що на той час перебуватиме на робочому місці.

Пряма мова: "В понеділок у цей час я перебуватиму на роботі. Що стосується даної ситуації, я свою позицію уже висловлював. Чи виграє від цього Порошенко, чи виграє Зеленський - не знаю. Від цього, що відбувається, програє країна".

Що передувало: Партія "Європейська солідарність" повідомила, що її лідер - п’ятий президент України - Петро Порошенко, якому раніше погодили підозру в державній зраді, повернеться в Україну в понеділок 17 січня авіарейсом із Варшави. Державне бюро розслідувань розраховує, що цього ж дня суд розгляне питання обрання Порошенку запобіжного заходу.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко, який перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП
Теми: Віталій КличкоПорошенко
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