Кличко не поедет встречать Порошенко в аэропорт

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что от ситуации с обвинениями в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко "проигрывает государство Украина". Встречать политика, возвращающегося после длительного заграничного визита, мэр не собирается.

Источник: Кличко в комментарии журналистам после брифинга в Киеве 13 января

Детали: На вопрос, глава столицы отметил, что не знает, когда прилетает Порошенко. Представители СМИ проинформировали Кличко, что это 9 часов утра 17 января. Тогда мэр отметил, что в то время будет находиться на рабочем месте.

Прямая речь: "В понедельник в это время я буду на работе. Что касается данной ситуации, я свою позицию уже высказывал. Выиграет ли от этого Порошенко или выиграет Зеленский - не знаю. От происходящего проигрывает страна".

Что предшествовало: Партия "Европейская солидарность" сообщила, что ее лидер – пятый президент Украины – Петр Порошенко, которому ранее согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы. Государственное бюро расследований рассчитывает, что в этот же день суд рассмотрит вопрос избрания Порошенко меры пресечения.

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