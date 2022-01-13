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Кличко не поедет встречать Порошенко в аэропорт

Четверг, 13 января 2022, 11:34
Кличко не поедет встречать Порошенко в аэропорт
Виталий Кличко. фото Эльдара Сарахмана, УП

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что от ситуации с обвинениями в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко "проигрывает государство Украина". Встречать политика, возвращающегося после длительного заграничного визита, мэр не собирается.

Источник: Кличко в комментарии журналистам после брифинга в Киеве 13 января

Детали: На вопрос, глава столицы отметил, что не знает, когда прилетает Порошенко. Представители СМИ проинформировали Кличко, что это 9 часов утра 17 января. Тогда мэр отметил, что в то время будет находиться на рабочем месте.

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Прямая речь: "В понедельник в это время я буду на работе. Что касается данной ситуации, я свою позицию уже высказывал. Выиграет ли от этого Порошенко или выиграет Зеленский - не знаю. От происходящего проигрывает страна".

Что предшествовало: Партия "Европейская солидарность" сообщила, что ее лидер – пятый президент Украины – Петр Порошенко, которому ранее согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы. Государственное бюро расследований рассчитывает, что в этот же день суд рассмотрит вопрос избрания Порошенко меры пресечения.

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Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • Его вызвали на допрос на 23 декабря. 
  • Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января. 
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

Роман Кравец, Валентина Романенко, УП
Темы: Виталий КличкоПорошенко
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