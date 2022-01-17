Хто з вас ходитиме на суди до Зеленського? – "ЄС" відповіла "слугам"

Партія "Європейська солідарність" відповіла своїм колегам зі "Слуги народу", які закликали не брати участі у "політичних виставах" підозрюваного у держзраді п’ятого президента Петра Порошенка.

Джерело: заява "Європейської солідарності"

Дослівно: "ЄС" закликає слуг не ховатися за своїми речниками і позаштатними радниками і особисто висловитися щодо атаки на демократію і свободу слова в Україні, вибіркового правосуддя, переслідування опозиції, перешкоджання громадянам на мирний протест, прослуховування і слідкування за опонентами недолугої , непрофесійної зеленої влади, яка стрімко втрачає свою легітимність, перетворення України на авторитарну державу з неадекватним керівником на чолі.

Як ви такі перелякані у владі, що ж з вами буде в опозиції? Хто на майбутні суди до Зеленського ходитиме? Теж пресслужба?".

Передісторія: "Слуга народу" закликала представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у "політичних виставах" Порошенка.

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Нагадаємо:

20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру в держзрадіта сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій. Його викликали на допит на 23 грудня, тоді як він був у Європі.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення заставиу розмірі 1 млрд грн.

6 січня 2022 року стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенкау справі про державну зраду.

17 січня Порошенко повернувсяз Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

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