Кто из вас будет ходить на суды к Зеленскому? – "ЕС" ответила "слугам"

Партия "Европейская солидарность" ответила своим коллегам из "Слуги народа", призывавших не участвовать в "политических спектаклях" подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Дословно: "ЕС" призывает слуг не прятаться за своими представителями и внештатными советниками и лично высказаться по поводу атаки на демократию и свободу слова в Украине, выборочного правосудия, преследования оппозиции, препятствования гражданам на мирный протест, прослушивание и следование за оппонентами нелепой, непрофессиональной зеленой власти. , которая стремительно теряет свою легитимность, превращение Украины в авторитарное государство с неадекватным руководителем во главе.

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Как вы так испуганы во власти, что же с вами будет в оппозиции? Кто на будущие суды к Зеленскому будет ходить? Тоже прессслужба?".

Предыстория: "Слуга народа" призывала представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в "политических спектаклях" Порошенко.

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Напомним:

20 декабря 2021 года Порошенко подписали подозрение в госизменеи содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря, тогда как он был в Европе.

Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

6 января 2022 года стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

17 января Порошенко вернулсяиз Варшавы в Киев, из аєропорта отправился в суд, где ему должні избрать меру пресечения

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