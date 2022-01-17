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Кто из вас будет ходить на суды к Зеленскому? – "ЕС" ответила "слугам"

Понедельник, 17 января 2022, 17:22
Кто из вас будет ходить на суды к Зеленскому? – ЕС ответила слугам
ЗЕЛЕНСКИЙ в РАДе, ФОТО ОП

Партия "Европейская солидарность" ответила своим коллегам из "Слуги народа", призывавших не участвовать в "политических спектаклях" подозреваемого в госизмене пятого президента Петра Порошенко.

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Дословно: "ЕС" призывает слуг не прятаться за своими представителями и внештатными советниками и лично высказаться по поводу атаки на демократию и свободу слова в Украине, выборочного правосудия, преследования оппозиции, препятствования гражданам на мирный протест, прослушивание и следование за оппонентами нелепой, непрофессиональной зеленой власти. , которая стремительно теряет свою легитимность, превращение Украины в авторитарное государство с неадекватным руководителем во главе.

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Как вы так испуганы во власти, что же с вами будет в оппозиции? Кто на будущие суды к Зеленскому будет ходить? Тоже прессслужба?".

Предыстория: "Слуга народа" призывала представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в "политических спектаклях" Порошенко.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленскийЕвропейская солидарностьСлуга народасуд
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