США досі розглядають можливість відключення Росії від системи SWIFT – ЗМІ

Американське медіа Fox News твердить, що США не відкидали варіанту відключення Росії від системи платежів SWIFT, усупереч тезам німецького видання Handelsblatt.

Джерело: twitter американської кореспондентки Fox News в Білому домі Жекі Гайнрич з посиланням на коментар високопосадовця Ради національної безпеки США

Пряма мова високопосадовця: "Всі варіанти (санкцій проти Росії – ред.) залишаються на столі. Ми продовжуємо тісно консультуватися з європейськими партнерами стосовно суворого покарання Росії в разі, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення".

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