США до сих пор рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ

Американское медиа Fox News утверждает, что США не исключают варианта отключения России от системы платежей SWIFT, вопреки тезисам немецкого издания Handelsblatt.

Источник: twitter американской корреспондентки Fox News в Белом доме Жэки Хайнрич со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности США

Прямая речь высокопоставленного чиновника: "Все варианты (санкций против России – ред.) остаются на столе. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими партнерами по поводу строгого наказания России в случае, если она прибегнет к полномасштабному вторжению".

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