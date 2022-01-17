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США до сих пор рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ

Понедельник, 17 января 2022, 22:04
США до сих пор рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT – СМИ

Американское медиа Fox News утверждает, что США не исключают варианта отключения России от системы платежей SWIFT, вопреки тезисам немецкого издания Handelsblatt.

Источник: twitter американской корреспондентки Fox News в Белом доме Жэки Хайнрич со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника Совета национальной безопасности США

Прямая речь высокопоставленного чиновника: "Все варианты (санкций против России – ред.) остаются на столе. Мы продолжаем тесно консультироваться с европейскими партнерами по поводу строгого наказания России в случае, если она прибегнет к полномасштабному вторжению".

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Предыстория: 

  • Днем 17 января немецкое экономическое издание Handelsblatt опубликовало статью, что США и страны ЕС больше не рассматривают отключение России от SWIFT как возможное наказание за полномасштабную военную операцию на территории Украины. В то же время, 12 января заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд уверяла, что США подготовили "очень болезненные" санкции против России.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гибкость в деэскалации ситуации на украинско-российской границе должна проявить Россия, поскольку она является агрессором, а не Украина. В то же время, он подчеркнул, что в НАТО готовы вести диалог с Россией, однако не готовы идти на компромиссы касательно основополагающих принципов европейской коллективной безопасности.
  • Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала около 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".
  • Американские и украинские разведчики заявили, что Россия готовит спецоперацию против собственных военных на временно оккупированной территории Донбасса, чтобы создать ложный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.
  • В воскресенье 16 января спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не заберет войска вблизи границ Украины, поскольку, как считают российские власти, "НАТО совершает вторжение на территории Украины". Перед этим министр иностранных дел Сергей Лавров повторил, что Россия считает неприемлемыми просьбы и требования отвести войска от Украины.

Украинская правда
Темы: санкцииСШАРосcиявойна
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