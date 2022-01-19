Эрдоган собрался в Украину и зовет Зеленского и Путина на переговори в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и приглашает его и президента России Владимира Путина провести встречу на турецкой территории, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына
Прямая речь Калына: "Нам всем нужно делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации (военного развития ситуации на границе России и Украины – ред.).
Он (Эрдоган – ред) даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят провести встречу здесь, урегулировать проблемы и разногласия".
Детали: По его словам, Турция готова "сыграть любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной".
Калыина отметил, что они делают это, поскольку "Турция – дружественная страна как для России, так и для Украины, но также союзник по НАТО".
Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России. Его визит в Украину запланирован на 3 февраля.
Предыстория:
- Россия осуществляет агрессию против Украины с начала 2014 года, когда оккупировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины, который подпитывает по сей день.
- С конца октября 2021 года РФ наращивает военную мощь у границ Украины и ведет агрессивную политику, чтобы помешать движению Украины в НАТО.
- США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, чтобы под предлогом фейковой атаки на российских военных вторгнуться в Украину в январе-феврале 2022 года. Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву в случае, если власти РФ решятся на полномасштабное вторжение в Украину. США ведут с Евросоюзом переговоры о возможных санкциях для России.
- США выделили в новом бюджете деньги на усиление обороноспособности Украины, а Великобритания начала посылать Украине самолеты с противотанковым оружием.