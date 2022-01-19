Эрдоган собрался в Украину и зовет Зеленского и Путина на переговори в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину для переговоров с президентом Владимиром Зеленским и приглашает его и президента России Владимира Путина провести встречу на турецкой территории, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Эрдогана Ибрагима Калына

Прямая речь Калына: "Нам всем нужно делать все возможное, чтобы избежать такой ситуации (военного развития ситуации на границе России и Украины – ред.).

Он (Эрдоган – ред) даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят провести встречу здесь, урегулировать проблемы и разногласия".

Детали: По его словам, Турция готова "сыграть любую роль для снижения напряженности между Россией и Украиной".



Калыина отметил, что они делают это, поскольку "Турция – дружественная страна как для России, так и для Украины, но также союзник по НАТО".

Что было раньше: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал далеким от реальности сценарий оккупации Украины со стороны России. Его визит в Украину запланирован на 3 февраля.

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