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Россия заявила, что "не собирается нападать", и снова кивает на "горячие головы" в Киеве 

Среда, 19 января 2022, 11:15

Посольство РФ в США заявляет, что Россия не собирается нападать на Украину, хотя и не отрицает скопление войск у наших границ. 

Источник: комментарий Посольства России в США в Facebook 

Дословно: "В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. 

Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям".

Детали: Российские дипломаты добавили, что, "если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского (как утверждает российская пропаганда – ред.) конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ". 

Вместо этого, заявили россияне, "Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей".

Так в посольстве РФ отреагировали на то, что:18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и пентагона "в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе". 

В Белом доме считают, что Россия может в любой момент вторгнуться в Украину, в том числе с территории Беларуси.

Предыстория:

Темы: РосcияСШАУкраинавойна


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