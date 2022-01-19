Россия заявила, что "не собирается нападать", и снова кивает на "горячие головы" в Киеве
Посольство РФ в США заявляет, что Россия не собирается нападать на Украину, хотя и не отрицает скопление войск у наших границ.
Источник: комментарий Посольства России в США в Facebook
Дословно: "В очередной раз подчеркиваем: Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право.
Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям".
Детали: Российские дипломаты добавили, что, "если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского (как утверждает российская пропаганда – ред.) конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ".
Вместо этого, заявили россияне, "Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей".
Так в посольстве РФ отреагировали на то, что:18 января высокопоставленные чиновники Белого дома, госдепа и пентагона "в унисон заявили об отсутствии шагов по деэскалации на российско-украинской границе".
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент вторгнуться в Украину, в том числе с территории Беларуси.
Предыстория:
- Россия осуществляет агрессию против Украины с начала 2014 года, когда оккупировала Крым и спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины, который подпитывает по сей день.
- С конца октября 2021 года РФ наращивает военную мощь у границ Украины и ведет агрессивную политику, чтобы помешать движению Украины в НАТО.
- США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, чтобы под предлогом фейковой атаки на российских военных вторгнуться в Украину в январе-феврале 2022 года.
- Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву в случае, если власти РФ решятся на полномасштабное вторжение в Украину. США ведут с Евросоюзом переговоры о возможных санкциях для России.
- США выделили в новом бюджете деньги на усиление обороноспособности Украины, а Великобритания начала посылать Украине самолеты с противотанковым оружием.