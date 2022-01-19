"Бухим менше їздити треба": підліток Харківський про загиблого в ДТП водія – ЗМІ

Під час перерви судового засідання у Червонозаводському суді Харкова, де 19 січня вирішується питання щодо продовження терміну утримання 16-річного Миколи Харківського під вартою, підліток назвав "бухим" людину, яка загинула у ДТП.

Джерело: місцеве видання Status Quo із зали суду

Деталі: Видання повідомляє, що у перерві засідання суду дочка загиблого водія запитала Миколу, навіщо той їй усміхається.

Адвокат підлітка Інна Данилова одразу втрутилася, закликавши не спричинити сварки.

Своєю чергою підліток, продовживши усміхатися, тихо сказав: "Бухим менше їздити треба!"

Передісторія:

31 грудня Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія автомобіля Infiniti, який підозрюється в тому, що 26 жовтня спричинив смертельну аварію в Харкові.

У крові загиблого в ДТП за участю 16-річного водія Infinitі в Харкові виявили алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

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