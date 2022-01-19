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"Бухим менше їздити треба": підліток Харківський про загиблого в ДТП водія – ЗМІ

Середа, 19 січня 2022, 13:30
ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Під час перерви судового засідання у Червонозаводському суді Харкова, де 19 січня вирішується питання щодо продовження терміну утримання 16-річного Миколи Харківського під вартою, підліток назвав "бухим" людину, яка загинула у ДТП.

Джерело: місцеве видання Status Quo із зали суду

Деталі: Видання повідомляє, що у перерві засідання суду дочка загиблого водія запитала Миколу, навіщо той їй усміхається.

Адвокат підлітка Інна Данилова одразу втрутилася, закликавши не спричинити сварки.

Своєю чергою підліток, продовживши усміхатися, тихо сказав: "Бухим менше їздити треба!"

Передісторія:

  • 31 грудня Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 16-річного водія автомобіля Infiniti, який підозрюється в тому, що 26 жовтня спричинив смертельну аварію в Харкові.
  • У крові загиблого в ДТП за участю 16-річного водія Infinitі в Харкові виявили алкоголь, однак у його діях не було порушень правил дорожнього руху, що могли стати причиною аварії.

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Нагадаємо:

  • 26 жовтня близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Харківський на автомобілі марки Infiniti на великій швидкості зіткнувся з іншими автівками Chevrolet i Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці.
  • 16-річний юнак наразі перебуває під вартою.
  • 19 листопада адвокати потерпілих заявили, що Харківський визнав свою провину в скоєнні смертельної аварії.
  • 7 грудня психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним. 13 грудня експерти встановили, що "Інфініті", якою керував Харківський, перевищувала допустиму швидкість втричі.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

Теми: ХарківДТПдіти
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