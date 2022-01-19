"Бухим меньше ездить надо": подросток Харьковский о погибшем в ДТП водителе – СМИ

Во время перерыва судебного заседания в Червонозаводском суде Харькова, где 19 января решается вопрос о продлении срока содержания 16-летнего Николая Харьковского под стражей, подросток назвал "бухим" человека, который погиб в ДТП.

Источник: местное издание Status Quo из зала суда

Детали: Издание сообщает, что в перерыве заседания суда дочь погибшего водителя спросила Николая, зачем тот ей улыбается.

Адвокат подростка Инна Данилова сразу вмешалась, призвав не провоцировать ссору.

В свою очередь подросток, продолжив улыбаться, негромко произнес: "Бухим меньше ездить надо!"

Предыстория:

31 декабря Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti, который подозревается в том, что 26 октября устроил смертельную аварию в Харькове.

В крови погибшего в ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti в Харькове обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

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Напомним: