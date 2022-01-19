Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Бухим меньше ездить надо": подросток Харьковский о погибшем в ДТП водителе – СМИ

Среда, 19 января 2022, 13:30
ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Во время перерыва судебного заседания в Червонозаводском суде Харькова, где 19 января решается вопрос о продлении срока содержания 16-летнего Николая Харьковского под стражей, подросток назвал "бухим" человека, который погиб в ДТП.

Источник: местное издание Status Quo из зала суда

Детали: Издание сообщает, что в перерыве заседания суда дочь погибшего водителя спросила Николая, зачем тот ей улыбается.

Адвокат подростка Инна Данилова сразу вмешалась, призвав не провоцировать ссору.

В свою очередь подросток, продолжив улыбаться, негромко произнес: "Бухим меньше ездить надо!"

Предыстория:

  • 31 декабря Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti, который подозревается в том, что 26 октября устроил смертельную аварию в Харькове. 
  • В крови погибшего в ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti в Харькове обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

Читайте также: Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать

Напомним:

  • 26 октября около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской Николай Харьковский на автомобиле марки Infiniti на большой скорости столкнулся с другими автомобилями Chevrolet и Skoda. Водитель Шевроле погиб на месте.
  • 16-летний парень находится под стражей.
  • 19 ноября адвокаты потерпевших заявили, что Харьковский признал свою вину в совершении смертельной аварии.
  • 7 декабря психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Также эксперты установили, что автомобыль превышал допустимую скорость в момент столкновения в три раза.
  • Парень не раз попадал в поле зрения полиции. В 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону сына.

Темы: ХарьковДТПдети


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Харьков
Полиция задержала криминального авторитета: вымогал у предпринимателя рэкетом 250 тыс. долларов
В 97 лет на теннисном корте. Как харьковчанин Леонид Станиславский побеждает возраст и вдохновляет любить жизнь
Третий день подряд в 12 областях минируют школы и торговые центры
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
19:23
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
Все новости...