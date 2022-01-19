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"Бухим меньше ездить надо": подросток Харьковский о погибшем в ДТП водителе – СМИ

Среда, 19 января 2022, 12:30
Бухим меньше ездить надо: подросток Харьковский о погибшем в ДТП водителе – СМИ
ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Во время перерыва судебного заседания в Червонозаводском суде Харькова, где 19 января решается вопрос о продлении срока содержания 16-летнего Николая Харьковского под стражей, подросток назвал "бухим" человека, который погиб в ДТП.

Источник: местное издание Status Quo из зала суда

Детали: Издание сообщает, что в перерыве заседания суда дочь погибшего водителя спросила Николая, зачем тот ей улыбается.

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Адвокат подростка Инна Данилова сразу вмешалась, призвав не провоцировать ссору.

В свою очередь подросток, продолжив улыбаться, негромко произнес: "Бухим меньше ездить надо!"

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 декабря Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 16-летнего водителя автомобиля Infiniti, который подозревается в том, что 26 октября устроил смертельную аварию в Харькове. 
  • В крови погибшего в ДТП с участием 16-летнего водителя Infiniti в Харькове обнаружили алкоголь, однако в его действиях не было нарушений ПДД, которые могли стать причиной аварии.

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Напомним:

  • 26 октября около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской Николай Харьковский на автомобиле марки Infiniti на большой скорости столкнулся с другими автомобилями Chevrolet и Skoda. Водитель Шевроле погиб на месте.
  • 16-летний парень находится под стражей.
  • 19 ноября адвокаты потерпевших заявили, что Харьковский признал свою вину в совершении смертельной аварии.
  • 7 декабря психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Также эксперты установили, что автомобыль превышал допустимую скорость в момент столкновения в три раза.
  • Парень не раз попадал в поле зрения полиции. В 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону сына.

Темы: ХарьковДТПдети
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