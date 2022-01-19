Новини 19 січня: запобіжний захід для Порошенка, Держдума РФ та “республіки” ОРДЛО

Суд наклав на Порошенка зобов'язання; у Держдумі просять Путіна визнати "республіки" ОРДЛО — актуальні новини 19 січня.

Про Порошенка

Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.

Порошенко після засідання прокоментував рішення суду, що він доки не радіє, адже "сценарій Зеленського-неадеквата ще не завершений". На думку Порошенка та його прибічників, Банкова переслідує політичних опонентів за надуманими звинуваченнями.

Крім того, Порошенко після рішення суду поїхав "святкувати" до ресторану Царське село разом із своєю командою. Серед гостей репортери помітили нардепів Геращенко, Гончаренка, Сюмар, Герасимова, Алєксєєва, Зінкевич, журналіста Гайдукевича, адвоката Новікова та інших.

Про Держдуму РФ

Депутати від фракції КПРФ внесли до Держдуми проєкт звернення до президента Росії Володимира Путіна щодо необхідності визнання терористичних "ЛНР" та "ДНР". Крім того, депутати закликали якнайшвидше розпочати переговори з "ДНР" та "ЛНР" для "створення правової основи міждержавних відносин".

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