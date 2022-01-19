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Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

Среда, 19 января 2022, 21:00
порошенко выступает перед сторонниками возле помещения суда 19 января. фото: назарий мазылюк

Суд наложил на Порошенко обязательства; в Госдуме просят Путина признать "республики" ОРДЛО - актуальные новости 19 января.

О Порошенко

Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.

Кроме того, Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.

О Госдуме РФ

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания террористических "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.

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Украинская правда
Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьгосизменаЗеленскийГосдума


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