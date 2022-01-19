Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

Суд наложил на Порошенко обязательства; в Госдуме просят Путина признать "республики" ОРДЛО - актуальные новости 19 января.

О Порошенко

Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.

Кроме того, Порошенко после решения суда поехал "праздновать" в ресторан Царское село вместе со своей командой. Среди гостей репортеры заметили нардепов Геращенко, Гончаренко, Сюмар, Герасимова, Алексеева, Зинкевича, журналиста Гайдукевича, адвоката Новикова и других.

О Госдуме РФ

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания террористических "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, депутаты призвали как можно быстрее начать переговоры с ДНР и ЛНР для создания правовой основы межгосударственных отношений.

Про телеграмм-канал УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграмм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Президент Турции Эрдоган в ближайшие недели посетит Украину для переговоров с Зеленским и приглашает его и Путина провести встречу на турецкой территории, чтобы "урегулировать разногласия" между двумя странами.

В Украине впервые трансплантировали печень от посмертного донора годовалому малышу, у которого диагностировали атрезию желчных протоков и выраженную печеночную недостаточность.

Ангела Меркель отклонила предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по работе в организации — ей предлагали возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ, который потенциально должно обслуживать все население мира.

В МИД РФ уменьшили уровень требований по нерасширению НАТО — готовы рассмотреть или отзыв формулы бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, или обязательства США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО.

Спикер ТКГ и внештатный советник Ермака Алексей Арестович заявил о намерении уволиться, поскольку уверен, что ему с действующей властью "не по дороге".

За сутки 18 января в Украине зафиксировали 12 815 новых случаев COVID-19 и 163 летальных исхода, госпитализировали 2 401 человека, поправилось 5 413 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 85 177 человек.