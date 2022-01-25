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Головні новини понеділка і ночі: евакуація дипломатів, 8,5 тисяч військових США

Вівторок, 25 січня 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

Британія почала евакуювати частину співробітників посольства у Києві; 8,5 тисяч солдатів у США підготували до рівня "підвищеної бойової готовності" – актуальні новини 24 січня.

Про військових США

Міністерство оборони США збільшило рівень бойової готовності близько 8,5 тисячі військових, розміщених на території Штатів, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України.

В Пентаґоні сподіваються цим рішенням показати Росії та президенту Владіміру Путіну, що США залишаються вірними принципу колективної безпеки НАТО. 

Про дипломатів

Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що посольство Британії в Києві "залишається відкритим і продовжуватиме виконувати необхідну роботу".

У МЗС України називають такі рішення передчасними, оскільки у безпековій ситуації фактично не сталося змін. Президент, глава МЗС та вся українська дипломатія зараз консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від агресії, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

Також Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Про інші важливі новини

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Голова фракції "Батьківщина" і народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах.

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Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 мільярда євро екстреної макрофінансової допомоги.

Розгортання територіальної оборони в Україні триває цілодобово, негаразди на місцях у Міноборони обіцяють вирішувати точково.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відправить на кордон із Україною "цілий контингент білоруської армії", бо нібито "українці почали стягувати туди війська".

Українська правда
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