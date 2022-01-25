Главные новости понедельника и ночи: эвакуация дипломатов, 8,5 тысячи военных США

Великобритания начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве; 8,5 тысячи солдат в США подготовили к уровню "повышенной боевой готовности" – актуальные новости 24 января.

О военных США

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

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В Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верными принципу коллективной безопасности НАТО.

О дипломатах

Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что посольство Британии в Киеве "остается открытым и будет продолжать выполнять необходимую работу".

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В МИД Украины называют такие решения преждевременными, поскольку в ситуации безопасности не произошло фактически изменений. Президент, глава МИД и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентную высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от агрессии, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

Также Европейский Союз не видит причин эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

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