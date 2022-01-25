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Главные новости понедельника и ночи: эвакуация дипломатов, 8,5 тысячи военных США

Вторник, 25 января 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

Великобритания начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве; 8,5 тысячи солдат в США подготовили к уровню "повышенной боевой готовности" – актуальные новости 24 января.

О военных США

Министерство обороны США увеличило уровень боевой готовности около 8,5 тысяч военных, размещенных на территории Штатов, чтобы быстро дислоцировать их в Восточную Европу в случае российского вторжения в Украину.

В Пентагоне надеются этим решением показать России и президенту Владимиру Путину, что США остаются верными принципу коллективной безопасности НАТО.

О дипломатах

Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что посольство Британии в Киеве "остается открытым и будет продолжать выполнять необходимую работу".

В МИД Украины называют такие решения преждевременными, поскольку в ситуации безопасности не произошло фактически изменений. Президент, глава МИД и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентную высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от агрессии, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

Также Европейский Союз не видит причин эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

О других важных новостях

Американский военный самолет F-35C совершил аварийную посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson в Южно-Китайском море, поэтому семь американских военнослужащих получили ранения.

Самый большой и мощный телескоп в мире "Джеймс Уэбб" прибыл на свое гравитационное место на орбите вокруг Солнца, почти на расстоянии миллиона миль (1,6 млн км) от Земли.

Глава фракции "Батькивщина" и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

На минувшей неделе хакеры совершили кибератаку на Министерство иностранных дел Канады.

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали пророссийского представителя от Нидерландов Тини Коксу. Именно Тини Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации, благодаря чему российская делегация вернулась в ПАСЕ в 2019 году.

Европейская комиссия предложила предоставить Украине 1,2 миллиарда евро экстренной макрофинансовой помощи.

Развертывание территориальной обороны в Украине продолжается круглосуточно, проблемы на местах в Минобороны обещают решать точечно.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что отправит на границу с Украиной "целый контингент белорусской армии", потому что якобы "украинцы начали стягивать туда войска".

Украинская правда


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