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Новини 27 січня: стрілянина в Дніпрі, заява Росії про НАТО та ядерні удари

Четвер, 27 січня 2022, 21:00
Затримання Артемія Рябчука. Фото: пресслужба Нацполіції

Строковик розстріляв караул нацгвардійців у Дніпрі; Росія заявляє, що НАТО відпрацьовує ядерні удари по ній — актуальні новини 27 січня.

Про стрілянину в Дніпрі

В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 

5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. О 9:30 ранку солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.

Командувач Нацгвардії Микола Балан через інцидент написав заяву про відставку й вручив її міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському та президентові Володимиру Зеленському.

Про заяву Росії

Директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю за озброєннями МЗС РФ Володимир Єрмаков заявив, що НАТО залучає неядерних членів альянсу до "відпрацювання застосування проти Росії ядерної зброї".

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Українська правда
Теми: ДніпроРосіяСБУНімеччина
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