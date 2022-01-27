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Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары

Четверг, 27 января 2022, 20:00
Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары
Задержание Артемия Рябчука. Фото: пресс-служба Нацполиции

Срочник расстрелял караул нацгвардейцев в Днепре; Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней – актуальные новости 27 января.

О стрельбе в Днепре

В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Южмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием.

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5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. В 9:30 утра солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.

Командующий Нацгвардии Николай Балан из-за инцидента написал заявление об отставке и вручил его министру внутренних дел Денису Монастырскому и президенту Владимиру Зеленскому.

О заявлении России

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Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает неядерных членов альянса к "отработке применения против России ядерного оружия".

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Украинская правда
Темы: ДнепрРосcияСБУГермания
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