Новости 27 января: стрельба в Днепре, заявление России о НАТО и ядерные удары

Срочник расстрелял караул нацгвардейцев в Днепре; Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней – актуальные новости 27 января.

О стрельбе в Днепре

В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Южмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием.

5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненых находятся в тяжелом состоянии. В 9:30 утра солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.

Командующий Нацгвардии Николай Балан из-за инцидента написал заявление об отставке и вручил его министру внутренних дел Денису Монастырскому и президенту Владимиру Зеленскому.

О заявлении России

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО привлекает неядерных членов альянса к "отработке применения против России ядерного оружия".

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