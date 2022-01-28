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У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за загиблими на заводі "Південмаш"

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:00
У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за загиблими на заводі Південмаш
фото: Дніпровська міськрада

Через трагедію на заводі "Південмаш", де Нацгвардієць розстріляв 5 осіб, у Дніпрі оголосили жалобу 28 і 29 січня.

Джерело: Дніпровська міськрада, Національна гвардія

Дослівно: "У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод". Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

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Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили траурні стрічки".

Деталі: У Нацгвардії повідомили, що прощання із загиблими під час трагедії відбудеться 29 січня о 10:00 в Палаці культури "Машинобудівельників" у Дніпрі.

Станом на 28 січня 5-м пораненим на заводі перелили більше 12 л крові.

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Стан двох поранених покращився – їх згодом переведуть з реанімації, одна поранена – досі у важкому стані.

Пораненій 22-річній дівчині видалили більше метра "перебитого кишківника", але надалі її чекає операція на хребті: "На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі".

Наразі анестезіологи взяли дівчину на ревізію черевної порожнини та виведення кишечнику назовні.

 

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. Повідомлялося, що чотирьох із п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео нібито допиту затриманого правоохоронцями, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.  

Українська правда
Теми: ДніпровбивствоНацгвардія
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