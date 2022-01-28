У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за загиблими на заводі "Південмаш"

Через трагедію на заводі "Південмаш", де Нацгвардієць розстріляв 5 осіб, у Дніпрі оголосили жалобу 28 і 29 січня.

Джерело: Дніпровська міськрада, Національна гвардія

Дослівно: "У Дніпрі 28 та 29 січня оголосили траур через трагедію на державному підприємстві "Південний машинобудівний завод". Відповідне рішення підписав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Реклама:

Перед міськрадою, а також на будівлях комунальних підприємств та закладів приспустили державні стяги та повісили траурні стрічки".

Деталі: У Нацгвардії повідомили, що прощання із загиблими під час трагедії відбудеться 29 січня о 10:00 в Палаці культури "Машинобудівельників" у Дніпрі.

Станом на 28 січня 5-м пораненим на заводі перелили більше 12 л крові.

ВІДЕО ДНЯ

Стан двох поранених покращився – їх згодом переведуть з реанімації, одна поранена – досі у важкому стані.

Пораненій 22-річній дівчині видалили більше метра "перебитого кишківника", але надалі її чекає операція на хребті: "На виході куля розтрощила хребет у поперековому відділі".

Наразі анестезіологи взяли дівчину на ревізію черевної порожнини та виведення кишечнику назовні.

Передісторія: