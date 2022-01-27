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З’явилися нові деталі стрілянини нацгвардійця в Дніпрі: один із поранених здійняв тривогу

Четвер, 27 січня 2022, 17:47
З’явилися нові деталі стрілянини нацгвардійця в Дніпрі: один із поранених здійняв тривогу
Затриманий стрілок Артемій Рябчук. Фото поліції

У ході стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць Артемій Рябчук, один із поранених зумів здійняти тривогу, а частина підрозділу забарикадувались у кімнаті.

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг Міністерства внутрішніх справ у Дніпрі

Пряма мова заступника міністра Євгена Єніна "Не можу обійти (увагою. – ред.) героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. 

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А також героїчні дії іншого військовослужбовця, якого було тричі поранено. Тим не менш, він зміг втекти й оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги та розпочати відповідне реагування".

Деталі: За даними, оприлюдненими на брифінгу, загалом варта на заводі налічувала 23 військових. Із них лише 5 перебували на посту, решта – відпочивали в спальних приміщеннях.

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян додала, що оприлюднені в медіа відеозаписи, на якому Рябчук нібито зізнається в ході допиту, долучать до слідства. Однак слідчі будуть з’ясовувати обставини запису та правдивість свідчень окремо.

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Крім того, Сапьян зазначила, що будуть досліджувати, як ці відео опинилися в журналістів.

Передісторія: 

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані. О 9:30 ранку солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Затриманому Рябчуку слідчі ДБР повідомили про підозру в умисному вбивстві, дезертирстві та неналежному поводженні з вогнепальною зброє. Його психічний стан перевірять у ході експертизи, а також встановлять, чи був він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Прокурори планують у суді клопотати запобіжний захід для Рябчука у вигляді арешту без права внесення застави.
  • У ЗМІ потрапило відео нібито допиту затриманого правооохоронцями, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. 
  • Народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Яцик розповіла, що нацгвардієць повідомив керівництву про бійку між солдатами два місяці тому, але натомість керівництво його проігнорувало й почали знущатися.
  • Командувач Нацгвардії Микола Балан через інцидент написав заяву про відставку й вручив її міністрові внутрішніх справ Денису Монастирському та президентові Володимиру Зеленському. Державне бюро розслідувань зареєструвало також кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Теми: ДніпроНацгвардіянадзвичайна подіявбивство
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