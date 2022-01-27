З’явилися нові деталі стрілянини нацгвардійця в Дніпрі: один із поранених здійняв тривогу

У ході стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць Артемій Рябчук, один із поранених зумів здійняти тривогу, а частина підрозділу забарикадувались у кімнаті.

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг Міністерства внутрішніх справ у Дніпрі

Пряма мова заступника міністра Євгена Єніна "Не можу обійти (увагою. – ред.) героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку.

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А також героїчні дії іншого військовослужбовця, якого було тричі поранено. Тим не менш, він зміг втекти й оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги та розпочати відповідне реагування".

Деталі: За даними, оприлюдненими на брифінгу, загалом варта на заводі налічувала 23 військових. Із них лише 5 перебували на посту, решта – відпочивали в спальних приміщеннях.

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян додала, що оприлюднені в медіа відеозаписи, на якому Рябчук нібито зізнається в ході допиту, долучать до слідства. Однак слідчі будуть з’ясовувати обставини запису та правдивість свідчень окремо.

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Крім того, Сапьян зазначила, що будуть досліджувати, як ці відео опинилися в журналістів.

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