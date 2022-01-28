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В Днепре объявили двухдневный траур по погибшим на заводе "Южмаш"

Пятница, 28 января 2022, 16:00
фото: Днепровский городской совет

Из-за трагедии на заводе "Южмаш", где Нацгвардиец расстрелял 5 человек, в Днепре объявили траур 28 и 29 января.

Источник: Днепровский горсовет, Национальная гвардия

Дословно: "В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод". Соответствующее решение подписал городской голова Днепра Борис Филатов.

Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты".

Детали: В Нацгвардии сообщили, что прощание с погибшими во время трагедии состоится 29 января в 10:00 во Дворце культуры "Машиностроителей" в Днепре.

По состоянию на 28 января 5-м раненым на заводе перелили более 12 л крови.

Состояние двух раненых улучшилось – их позже переведут из реанимации, одна раненая – до сих пор в тяжелом состоянии.

Раненой 22-летней девушке удалили больше метра "перебитого кишечника", но в дальнейшем ее ждет операция на позвоночнике: "На выходе пуля разбила позвоночник в поясничном отделе".

Анестезиологи взяли девушку на ревизию брюшной полости и выведения кишечника наружу.

 

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии. Сообщелось, что четырех из пяти солдат прооперировали. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео якобы допроса задержанного стрелка правоохранителями, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. 

Украинская правда
Темы: ДнепрубийствоНацгвардия


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