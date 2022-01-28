В Днепре объявили двухдневный траур по погибшим на заводе "Южмаш"

Из-за трагедии на заводе "Южмаш", где Нацгвардиец расстрелял 5 человек, в Днепре объявили траур 28 и 29 января.

Источник: Днепровский горсовет, Национальная гвардия

Дословно: "В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод". Соответствующее решение подписал городской голова Днепра Борис Филатов.

Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты".

Детали: В Нацгвардии сообщили, что прощание с погибшими во время трагедии состоится 29 января в 10:00 во Дворце культуры "Машиностроителей" в Днепре.

По состоянию на 28 января 5-м раненым на заводе перелили более 12 л крови.

Состояние двух раненых улучшилось – их позже переведут из реанимации, одна раненая – до сих пор в тяжелом состоянии.

Раненой 22-летней девушке удалили больше метра "перебитого кишечника", но в дальнейшем ее ждет операция на позвоночнике: "На выходе пуля разбила позвоночник в поясничном отделе".

Анестезиологи взяли девушку на ревизию брюшной полости и выведения кишечника наружу.

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