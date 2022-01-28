Розстріл караулу: ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив нацгвардієць
Слідчі ДБР проводять обшук у військовій частині Національної гвардії, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Артемій Рябчук.
Джерело: Державне бюро розслідувань
Деталі: Слідчі дії проводять з метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину,
Працівники бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.
Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.
Додатково: Наразі Кіровський районний суд Дніпра обирає Рябчуку запобіжний захід. Прокуратура просить про безальтернативний арешт.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
- У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
- Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво, але та подія мала місце 3 тижня.