Розстріл караулу: ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив нацгвардієць

Слідчі ДБР проводять обшук у військовій частині Національної гвардії, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Артемій Рябчук.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Слідчі дії проводять з метою перевірки обставин, які могли стати передумовами чи причиною вчинення злочину,

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Працівники бюро вивчають документи щодо порядку проходження та організації служби, роботи з особовим складом, роботи психологів відповідного підрозділу, що необхідні для всебічного та повного розслідування даного кримінального провадження.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Додатково: Наразі Кіровський районний суд Дніпра обирає Рябчуку запобіжний захід. Прокуратура просить про безальтернативний арешт.

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