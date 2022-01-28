Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец

Следователи ГБР проводят обыск в воинской части Национальной гвардии, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослужащих на "Южмаше" Артемий Рябчук.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Следственные действия проводят с целью проверки обстоятельств, которые могли бы стать предпосылками или причиной совершения преступления,

Работники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимых для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и военной сфере.

Дополнительно: Кировский районный суд Днепра избирает Рябчуку меру пресечения. Прокуратура просит о безальтернативном аресте.

Предыстория: