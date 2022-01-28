Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
Следователи ГБР проводят обыск в воинской части Национальной гвардии, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослужащих на "Южмаше" Артемий Рябчук.
Источник: Государственное бюро расследований
Детали: Следственные действия проводят с целью проверки обстоятельств, которые могли бы стать предпосылками или причиной совершения преступления,
Работники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимых для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.
Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и военной сфере.
Дополнительно: Кировский районный суд Днепра избирает Рябчуку меру пресечения. Прокуратура просит о безальтернативном аресте.
Предыстория:
- В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
- В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
- В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
- Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но это событие имело место 3 недели назад.