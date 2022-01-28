Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец

Пятница, 28 января 2022, 17:11
фото ГБР

Следователи ГБР проводят обыск в воинской части Национальной гвардии, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослужащих на "Южмаше" Артемий Рябчук.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Следственные действия проводят с целью проверки обстоятельств, которые могли бы стать предпосылками или причиной совершения преступления,

Работники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимых для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и военной сфере.

Дополнительно: Кировский районный суд Днепра избирает Рябчуку меру пресечения. Прокуратура просит о безальтернативном аресте.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но это событие имело место 3 недели назад.

Украинская правда
Темы: НацгвардияГБРубийство


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Нацгвардия
В Днепре объявили двухдневный траур по погибшим на заводе "Южмаш"
Массовый расстрел военных в Днепре: раненым перелили уже 12 л крови, и нужно еще
Зеленский сменил командующего Нацгвардией после стрельбы в Днепре
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...