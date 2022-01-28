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Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец

Пятница, 28 января 2022, 16:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
фото ГБР

Следователи ГБР проводят обыск в воинской части Национальной гвардии, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослужащих на "Южмаше" Артемий Рябчук.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Следственные действия проводят с целью проверки обстоятельств, которые могли бы стать предпосылками или причиной совершения преступления,

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Работники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, необходимых для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и военной сфере.

Дополнительно: Кировский районный суд Днепра избирает Рябчуку меру пресечения. Прокуратура просит о безальтернативном аресте.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но это событие имело место 3 недели назад.

Украинская правда
Темы: НацгвардияГБРубийство
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