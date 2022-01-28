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Новини 28 січня: медичні батальйони РФ, мільярдер Бренсон про Україну

П'ятниця, 28 січня 2022, 19:58
Новини 28 січня: медичні батальйони РФ, мільярдер Бренсон про Україну
ФОТО: МІНОБОРОНИ РФ

ЗМІ заявили, що Путін відправив медичні підрозділи на кордон з Україною; Бренсон закликав світових бізнесменів об'єднатися проти Росії — актуальні новини 28 січня.

Про війська РФ

За словами The Wall Street Journal, західні посадовці оборонних відомств впевнені, що Росія "завершила останні приготування до вторгнення в Україну", надіславши на кордон медичні підрозділи.

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на кордоні з Україною Росія розмістила близько 112 тисяч військових, а разом із морською та авіаційною компонентою — близько 130 тисяч, що на 20 тисяч більше, ніж було у грудні.

Також Зеленський під час зустрічі з іноземними журналістами закликав світових лідерів та засоби масової інформації не нагнітати паніку щодо війни з Росією, бо це шкодить економіці України.

Про заяву Бренсона

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"Чорт забирай, що робить одна країна з танками біля кордонів іншої?" — мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку РФ.

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Українська правда
Теми: РосіяЛНРНацгвардіяНімеччина
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