Новости 28 января: медицинские батальоны РФ, миллиардер Бренсон об Украине

СМИ заявили, что Путин отправил медицинские подразделения на границу с Украиной; Бренсон призвал мировых бизнесменов объединиться против России – актуальные новости 28 января.

О войсках РФ

По словам The Wall Street Journal, западные чиновники оборонных ведомств уверены, что Россия "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной Россия разместила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом — около 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем было в декабре.

Также Зеленский во время встречи с иностранными журналистами призвал мировых лидеров и средства массовой информации не нагнетать панику по поводу войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины.

О заявлении Брэнсона

"Черт возьми, что делает одна страна с танками у границ другой?" - миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Бренсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны РФ.

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