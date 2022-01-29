Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стрілянина на "Південмаші": 5 постраждалих у важкому стані, але є позитив

Субота, 29 січня 2022, 11:34
Стрілянина на Південмаші: 5 постраждалих у важкому стані, але є позитив
Монастирський відвідує поранених у лікарні, фото МВС

П’ятеро постраждалих військовослужбовців, яких на "Південмаші" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, перебувають у важкому стані з позитивною динамікою.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після відвідування поранених у лікарні міста Дніпро, повідомляє МВС

Дослівно: "Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. Учора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

Реклама:

Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою".

 
фото МВС

Деталі: Зазначається, що після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, мешканці Дніпра також приходять допомогти постраждалим.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Раніше троє з п'яти поранених перебували у важкому стані. Повідомлялося, що чотирьох із п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео нібито допиту затриманого правоохоронцями, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.  

Українська правда
Теми: ДніпроНацгвардіявбивствоМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Дніпро
Джерела: В тілі загиблого під час сутички з поліцейськими в Дніпрі виявили 2,48 проміле алкоголю
Застрелений у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер патрульних
Очільник МВС про стрілянину в Дніпрі: У правовій державі не б'ють поліцейських
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: