Стрілянина на "Південмаші": 5 постраждалих у важкому стані, але є позитив
П’ятеро постраждалих військовослужбовців, яких на "Південмаші" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, перебувають у важкому стані з позитивною динамікою.
Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після відвідування поранених у лікарні міста Дніпро, повідомляє МВС
Дослівно: "Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. Учора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.
Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.
Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою".
Деталі: Зазначається, що після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, мешканці Дніпра також приходять допомогти постраждалим.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Раніше троє з п'яти поранених перебували у важкому стані. Повідомлялося, що чотирьох із п'яти солдатів прооперували. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
- У ЗМІ потрапило відео нібито допиту затриманого правоохоронцями, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. Увечері стало відомо, що один із поранених зумів утекти та подати сигнал тривоги.
- Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися.