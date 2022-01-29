Стрілянина на "Південмаші": 5 постраждалих у важкому стані, але є позитив

П’ятеро постраждалих військовослужбовців, яких на "Південмаші" поранив нацгвардієць Артемій Рябчук, перебувають у важкому стані з позитивною динамікою.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський після відвідування поранених у лікарні міста Дніпро, повідомляє МВС

Дослівно: "Жанна Шарова отримала три поранення, наразі її стан тяжкий, з позитивною динамікою. Учора дівчина прийшла до тями, але поки що підключена до апарату ШВЛ.

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Ігор Семенченко отримав поранення в живіт. Лікарі змогли оперативно видалити кулю, наразі стан важкий, з позитивною динамікою.

Владислав Гулида, Денис Намесник і Євген Мачула перебувають у свідомості, їхній стан важкий із позитивною динамікою".

фото МВС

Деталі: Зазначається, що після повідомлення про поранених відгукнулись на заклик здавати кров понад 170 правоохоронців. Крім того, мешканці Дніпра також приходять допомогти постраждалим.

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