Стрельба на "Южмаше": 5 пострадавших в тяжелом состоянии, но есть позитив

Пятеро пострадавших военнослужащих, которых на "Южмаше" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии с положительной динамикой.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский после посещения раненых в больнице города Днепр, сообщает МВД

Дословно: "Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой".

фото МВД

Детали: Отмечается, что после сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, жители Днепра тоже приходят помочь пострадавшим.

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