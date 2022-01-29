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Стрельба на "Южмаше": 5 пострадавших в тяжелом состоянии, но есть позитив

Суббота, 29 января 2022, 12:34
Монастырский посещает раненых в больнице, фото МВД

Пятеро пострадавших военнослужащих, которых на "Южмаше" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии с положительной динамикой.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский после посещения раненых в больнице города Днепр, сообщает МВД

Дословно: "Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой".

 
фото МВД

Детали: Отмечается, что после сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, жители Днепра тоже приходят помочь пострадавшим.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии. Сообщелось, что четырех из пяти солдат прооперировали. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео якобы допроса задержанного стрелка правоохранителями, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. 

Украинская правда
Темы: ДнепрНацгвардияубийствоМВД


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