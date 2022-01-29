Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стрельба на "Южмаше": 5 пострадавших в тяжелом состоянии, но есть позитив

Суббота, 29 января 2022, 11:34
Стрельба на Южмаше: 5 пострадавших в тяжелом состоянии, но есть позитив
Монастырский посещает раненых в больнице, фото МВД

Пятеро пострадавших военнослужащих, которых на "Южмаше" ранил нацгвардеец Артемий Рябчук, находятся в тяжелом состоянии с положительной динамикой.

Источник: министр внутренних дел Денис Монастырский после посещения раненых в больнице города Днепр, сообщает МВД

Дословно: "Жанна Шарова получила три ранения, сейчас ее состояние тяжелое, с положительной динамикой. Вчера девушка пришла в себя, но пока подключена к аппарату ИВЛ.

Реклама:

Игорь Семенченко получил ранение в живот. Врачи смогли оперативно удалить пулю, состояние тяжелое, с положительной динамикой.

Владислав Гулида, Денис Намесник и Евгений Мачула находятся в сознании, их состояние тяжелое с положительной динамикой".

 
фото МВД

Детали: Отмечается, что после сообщения о раненых откликнулись на призыв сдавать кровь более 170 правоохранителей. Кроме того, жители Днепра тоже приходят помочь пострадавшим.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии. Сообщелось, что четырех из пяти солдат прооперировали. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии.
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео якобы допроса задержанного стрелка правоохранителями, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. Вечером стало известно, что один из раненых стрельбой Рябчука сумел убежать и подать сигнал тревоги.
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. 

Украинская правда
Темы: ДнепрНацгвардияубийствоМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Днепр
В Днепре патрульный застрелил мужчину, который оказал сопротивление
До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру
Враг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: