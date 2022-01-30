Головні новини суботи і ночі: третій Covid-рекорд поспіль, британські війська

Джонсон наказав збройним силам Британії підготуватися до розгортання в Європі; в Україні зафіксували рекордні 37 тисяч випадків COVID-19 – актуальні новини 29 січня.

Про коронавірус

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий випадок COVID-19, що є третім добовим антирекордом поспіль. Найбільше нових випадків виявили на Львівщині, Одещині, Івано-Франківщині та в Києві.

Загальна кількість смертей внаслідок коронавірусу за весь час пандемії в Україні перевищила 100 тисяч осіб.

Про Британію

Наступного тижня Великобританія запропонує НАТО "велике" розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі - у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

"Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання в Європі наступного тижня, щоб ми могли підтримувати наших союзників по НАТО на суші, на морі та в повітрі" – сказав Джонсон.

Пропозиція членам оборонного пакту НАТО в Північних країнах та країнах Балтії передбачає подвоєння приблизно 1150 британських військовослужбовців, які зараз перебувають у країнах Східної Європи, і відправку "оборонної зброї" ​​до Естонії.

Про інші важливі новини

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