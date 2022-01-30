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Головні новини суботи і ночі: третій Covid-рекорд поспіль, британські війська

Неділя, 30 січня 2022, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

Джонсон наказав збройним силам Британії підготуватися до розгортання в Європі; в Україні зафіксували рекордні 37 тисяч випадків COVID-19 – актуальні новини 29 січня.

Про коронавірус

За добу 28 січня в Україні зафіксовано 37 351 новий випадок COVID-19, що є третім добовим антирекордом поспіль. Найбільше нових випадків виявили на Львівщині, Одещині, Івано-Франківщині та в Києві.

Загальна кількість смертей внаслідок коронавірусу за весь час пандемії в Україні перевищила 100 тисяч осіб.

Про Британію

Наступного тижня Великобританія запропонує НАТО "велике" розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків у Європі - у відповідь на концентрацію російських  військ на кордоні з Україною.

"Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання в Європі наступного тижня, щоб ми могли підтримувати наших союзників по НАТО на суші, на морі та в повітрі" – сказав Джонсон.

Пропозиція членам оборонного пакту НАТО в Північних країнах та країнах Балтії передбачає подвоєння приблизно 1150 британських військовослужбовців, які зараз перебувають у країнах Східної Європи, і відправку "оборонної зброї" ​​до Естонії.

Про інші важливі новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що інформація про спрямування Росією запасів крові до українського кордону не відповідає дійсності і є елементом інформаційно-психологічної війни.

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що не змінив своєї думки про те, що Україна найкорумпованіша держава і що їй не місце в НАТО.

Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки, оскільки витрата газу зі сховищ цього січня на третину більша, ніж у середньому за попередні п'ять років.

У президента Чехії знищили секретний документ про вибухи у Врбетіце.

Посольство США в Україні у суботу звернулося до громадян Сполучених Штатів з рекомендацією залишити територію країни через зростання загрози воєнних дій, які може спровокувати Росія.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та його сім'я залишили свою оселю в Оттаві та вирушили у секретне місце - у суботу після тижневої їзди Канадою тисячі людей прибули до канадської столиці у колонах далекобійників. 

Росія оголосила про перенесення навчань Військово-морського флоту РФ, які мали відбутися в Ірландському морі наступного тижня.

Російське військове відомство повідомляє, що війська та авіація Західного військового округу, що межує з Україною, "повертаються до місць базування", оскільки нібито завершили "планову перевірку" боєготовності. При цьому тактичні навчання та планові заходи не припиняються.

Українська правда
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