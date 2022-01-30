Главные новости субботы и ночи: третий Covid-рекорд подряд, британские войска
Джонсон приказал вооруженным силам Британии подготовиться к развертыванию в Европе; в Украине зафиксировали рекордные 37 тысяч случаев COVID-19 – актуальные новости 29 января.
О коронавирусе
За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый случай COVID-19, являющийся третьим суточным антирекордом подряд. Больше новых случаев обнаружили на Львовщине, Одесщине, Ивано-Франковщине и в Киеве.
Общее количество смертей в результате коронавируса за все время пандемии в Украине превысило 100 тысяч человек.
О Британии
На следующей неделе Великобритания предложит НАТО "большое" развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов в Европе - в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной.
"Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию в Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе", - сказал Джонсон.
Предложение членам оборонного пакта НАТО в Северных странах и странах Балтии предполагает удвоение примерно 1150 британских военнослужащих, находящихся сейчас в странах Восточной Европы, и отправку "оборонного оружия" в Эстонию.
О других важных новостях
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Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не изменил своего мнения о том, что Украина самое коррумпированное государство и что ему не место в НАТО.
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У президента Чехии уничтожен секретный документ о взрывах во Врбетице.
Посольство США в Украине в субботу обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место - в субботу после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков.
Россия объявила о переносе учений Военно-морского флота РФ, которые должны были состояться в Ирландском море на следующей неделе.
Российское военное ведомство сообщает, что войска и авиация граничащего с Украиной западного военного округа "возвращаются к местам базирования", поскольку якобы завершили "плановую проверку" боеготовности. При этом тактические учения и плановые мероприятия не прекращаются.