Главные новости субботы и ночи: третий Covid-рекорд подряд, британские войска

Джонсон приказал вооруженным силам Британии подготовиться к развертыванию в Европе; в Украине зафиксировали рекордные 37 тысяч случаев COVID-19 – актуальные новости 29 января.

О коронавирусе

За сутки 28 января в Украине зафиксирован 37 351 новый случай COVID-19, являющийся третьим суточным антирекордом подряд. Больше новых случаев обнаружили на Львовщине, Одесщине, Ивано-Франковщине и в Киеве.

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Общее количество смертей в результате коронавируса за все время пандемии в Украине превысило 100 тысяч человек.

О Британии

На следующей неделе Великобритания предложит НАТО "большое" развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов в Европе - в ответ на концентрацию российских войск на границе с Украиной.

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"Я приказал нашим вооруженным силам подготовиться к развертыванию в Европе на следующей неделе, чтобы мы могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, на море и в воздухе", - сказал Джонсон.

Предложение членам оборонного пакта НАТО в Северных странах и странах Балтии предполагает удвоение примерно 1150 британских военнослужащих, находящихся сейчас в странах Восточной Европы, и отправку "оборонного оружия" в Эстонию.

О других важных новостях

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что информация о направлении Россией запасов крови к украинской границе не соответствует действительности и является элементом информационно-психологической войны.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не изменил своего мнения о том, что Украина самое коррумпированное государство и что ему не место в НАТО.

Уровень запасов газа в ПХГ Европы опустился ниже 40-процентной отметки, поскольку расход газа из хранилищ в январе на треть больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.

У президента Чехии уничтожен секретный документ о взрывах во Врбетице.

Посольство США в Украине в субботу обратилось к гражданам Соединенных Штатов с рекомендацией покинуть территорию страны из-за роста угрозы военных действий, которые может спровоцировать Россия.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место - в субботу после недельной езды по Канаде тысячи человек прибыли в канадскую столицу в колоннах дальнобойщиков.

Россия объявила о переносе учений Военно-морского флота РФ, которые должны были состояться в Ирландском море на следующей неделе.

Российское военное ведомство сообщает, что войска и авиация граничащего с Украиной западного военного округа "возвращаются к местам базирования", поскольку якобы завершили "плановую проверку" боеготовности. При этом тактические учения и плановые мероприятия не прекращаются.