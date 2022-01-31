Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: в МВС обіцяють перші висновки вже за тиждень

Понеділок, 31 січня 2022, 16:52
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: в МВС обіцяють перші висновки вже за тиждень
фото з Facebook Єніна

Комісія з розслідування розстрілу нацгвардійцем Артемієм Рябчуком своїх колег на заводі "Південмаш" у Дніпрі за тиждень має показати перші напрацювання.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у Facebook

Пряма мова: "Зібрав учасників комісіі з розслідування за фактом надзвичайноі події за участю військовослужбовців НГУ в Дніпрі 27 січня ц.р. Всі колеги отримали чіткі вказівки. До кінця тижня будуть перші напрацювання.

Реклама:

Наша мета - крок за кроком відновити ланцюг подій, що призвели до неправомірного застосування військовослужбовцем НГУ вогнепальної зброї, а також вжити заходів щодо недопущення подібних трагедій в майбутньому".

Деталі: За словами Єніна, для всеохоплюючого розслідування до складу комісії включені представники з різних департаментів, секторів та напрямків, і кожен має чітке завдання:

- перевірка реагування на скарги керівництвом військової частини

ВІДЕО ДНЯ

- дотримання порядку зберігання, обігу та видачі зброї в зазначеній в/ч;

- з’ясування фактів звернень військовослужбовців цієї в/ч до медичних закладів та встановлення причин цих звернень. Це також може допомогти виявити можливі позастатутні  відносини;

- анонімне анкетування військовослужбовців, що можуть допомогти встановити порушення статутних відносин та з’ясувати реальний морально-психологічний клімат в колективі;

- перевірка сформованих підходів до професійного відбору військовослужбовців, їхньої професійної підготовки, а також контролю за цими процесами з боку керівництва НГУ;

Зеступник міністр з жалем відзначив, що роботі комісії заважає й ковід: частина людей хворіє. Але запевнив, що всі націлені на максимально ефективний результат.

Що було раніше: Слідчі ДБР прововели обшук у військовій частині Національної гвардії, де проходив службу підозрюваний у вбивстві співслужбовців на Південмаші Артемій Рябчук.

Рябчуку, який убив з автомата п’ятьох і поранив ще п’ятьох на заводі "Південмаш" у Дніпрі 27 січня, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

На засіданні суду військовий у своїй промові попросив пробачення в жертв свого злочину та визнав свою провину. Нацгвардієць попросив суддю не відправляти його на гауптвахту, а посадити в СІЗО.

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Станом на 27 січня троє постраждалих були в реанімації, двоє з них у дуже тяжкому стані. О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали патрульні поліцейські.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
  • У ЗМІ потрапило відео опитування правоохоронцями затриманого, на яких Рябчук розповідає хронологію своїх дій. 
  • Депутат ВР Юлія Яцик повідомила, що, за попередньою інформацією, два місяці тому Рябчук попередив бійку між солдатами і повідомив про інцидент керівництво. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" і почали з нього знущатися. Командування Національної гвардії підтвердило, що Рябчук намагався завадити бійці колег й повідомив про це керівництво, але та подія мала місце 3 тижні тому.

Українська правда
Теми: НацгвардіяМВСДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Нацгвардія
ДТП зі смертю нацгвардійця: справу екссудді Тандира відправили до суду
Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: суд від жовтня 2022 року слухає свідків
Із полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: