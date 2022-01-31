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Расстрел нацгвардейцев в Днепре: в МВД обещают первые выводы уже через неделю

Понедельник, 31 января 2022, 17:52
фото с Facebook Енина

Комиссия по расследованию расстрела нацгвардейцем Артемом Рябчуком своих коллег на заводе "Южмаш" в Днепре через неделю должна показать первые наработки.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в Facebook

Прямая речь: "Собрал участников комиссии по расследованию по факту чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре 27 января с.г. Все коллеги получили четкие указания. До конца недели будут первые наработки.

Наша цель – шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим НГУ огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем".

Детали: По словам Енина, для всеобъемлющего расследования в состав комиссии включены представители из разных департаментов, секторов и направлений, и у каждого есть четкая задача:

- проверка реагирования на жалобы руководством воинской части

- соблюдение порядка хранения, обращения и выдачи оружия в указанной в/ч;

- выяснение фактов обращений военнослужащих этой в/ч в медицинские учреждения и установления причин этих обращений. Это также может помочь выявить возможные неуставные отношения;

- анонимное анкетирование военнослужащих, которое может помочь установить нарушение уставных отношений и узнать реальный морально-психологический климат в коллективе;

- проверка сложившихся подходов к профессиональному отбору военнослужащих, их профессиональной подготовке, а также контроль за этими процессами со стороны руководства НГУ;

Замминистра посетовал, что работе комиссии мешает и ковид: часть людей болеет. Но заверил, что все нацелены на максимально эффективный результат.

Что было раньше: Следователи ГБР провели обыск в военной части Национальной гвардии, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослужащих на Южмаше Артемий Рябчук.

Рябчуку, который убил из автомата пятерых и ранил еще пятерых в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

На заседании суда военный в своей речи попросил прощения у жертв своего преступления и признал свою вину. Нацгвардеец попросил судью не отправлять его на гауптвахту, а посадить в СИЗО.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. По состоянию на 27 января трое пострадавших были в реанимации, двое из них в очень тяжелом состоянии. В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали патрульные полицейские. 
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.
  • В СМИ попало видео опрашивания правоохранителями задержанного стрелка, на которых Рябчук рассказывает хронологию своих действий. 
  • Депутат ВР Юлия Яцык сообщила, что, по предварительной информации, два месяца назад Рябчук предупредил потасовку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачем" и начали над ним издеваться. Командование Национальной гвардии подтвердило, что Рябчук пытался помешать драке коллег и сообщил об этом руководству, но это событие имело место 3 недели назад.

Украинская правда
Темы: НацгвардияМВДДнепр


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