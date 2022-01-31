Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Лідери Британії і Польщі у Києві готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною; в МВС заявили, що під ОП готували заворушення з бутафорською кров'ю — актуальні новини 31 січня.

Про Україну, Британію та Польщу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту в Київ.

Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня. З її слів можна зробити висновок, що новий формат обговорювався під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у грудні минулого року.

У понеділок японська національна агенція повідомила, що Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України. Це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

Про заяву МВС

Українські правоохоронці заявляють, що запобігли провокаціям, які включали масові заворушення та насилля до поліцейських під час акцій у низці міст України. Перша акція мала відбутися у Києві під Офісом президента вже 31 січня.

Організатором провокацій, які планувалися в низці міст України та біля Офісу президента, виявився експолковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали у співпраці з російськими найманцями.

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