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Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Понеділок, 31 січня 2022, 20:26
Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації
Фото: Нацполіція

Лідери Британії і Польщі у Києві готуються оголосити про новий формат співпраці з Україною; в МВС заявили, що під ОП готували заворушення з бутафорською кров'ю — актуальні новини 31 січня.

Про Україну, Британію та Польщу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та глава уряду Польщі Матеуш Моравецький планують оголосити про створення нового формату співпраці з Україною під час візиту в Київ.

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Про новий формат поки майже немає інформації. Вперше про нього згадала глава британського МЗС Ліз Трасс під час виступу в Австралії 21 січня. З її слів можна зробити висновок, що новий формат обговорювався під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон у грудні минулого року.

У понеділок японська національна агенція повідомила, що Джонсон скасував поїздку до Японії, заплановану на середину лютого, через зростання напруги довкола України. Це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

Про заяву МВС

ВІДЕО ДНЯ

Українські правоохоронці заявляють, що запобігли провокаціям, які включали масові заворушення та насилля до поліцейських під час акцій у низці міст України. Перша акція мала відбутися у Києві під Офісом президента вже 31 січня.  

Організатором провокацій, які планувалися в низці міст України та біля Офісу президента, виявився експолковник поліції Юрій Голубан, якого підозрювали у співпраці з російськими найманцями.

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Програма єПідтримка про виплату 1000 гривень вакцинованим від коронавірусу громадянам буде тривати до 18 грудня 2022 року.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, якого викрили на отриманні хабара 28 січня.   

П'ятий президент Петро Порошенко прийшов на допит до Держбюро розслідувань щодо вугільної справи і заявив, що ніякої співпраці не буде.

Столичні прокурори повідомили про підозру у  невжитті заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення одному із заступників голови КМДА Петру Пантелеєву.

За добу 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків COVID-19 і 78 летальних випадків, госпіталізували 2 322 людини, одужало 4 346 осіб. Також за минулу добу вакцинували проти COVID-19 20 983 людини.

Теми: МВСПольщаВелика Британія
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