Новости 31 января: сотрудничество Украины, Британии и Польши, МВД о возможных провокациях

Лидеры Британии и Польши в Киеве готовятся объявить новый формат сотрудничества с Украиной; в МВД заявили, что под ОП готовили беспорядки с бутафорской кровью – актуальные новости 31 января.

Об Украине, Британии и Польше

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий намерены объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной во время визита в Киев.

О новом формате пока нет информации. Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января. По ее словам, можно сделать вывод, что новый формат обсуждался во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон в декабре прошлого года.

В понедельник японское национальное агентство сообщило, что Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля, из-за роста напряжения вокруг Украины. Это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента вступления в должность в 2019 году.

О заявлении МВД

Украинские правоохранители заявляют, что предотвратили провокации, которые включали массовые беспорядки и насилия к полицейским во время акций в ряде городов Украины. Первая акция должна была состояться в Киеве под Офисом президента уже 31 января.

Организатором провокаций, которые планировались в ряде городов Украины и возле Офиса президента, оказался экс-полковник полиции Юрий Голубан, подозреваемый в сотрудничестве с российскими наемниками.

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