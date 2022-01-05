Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол розповів про діалог із новим урядом Німеччини щодо постачання зброї Україні і не лише

Середа, 5 січня 2022, 11:54

Посол України в Німеччині скептично ставиться до того, що новий уряд Німеччини змінить позицію держави щодо постачання озброєння Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Що стосується постачань з Німеччини, то від нового уряду нам не варто очікувати чогось нового. Та ж Партія зелених, що входить до коаліції і в багатьох питаннях є нашим союзником, щодо цього дотримується ще більш консервативного підходу", - зазначив Мельник.

Реклама:

Він допустив, що підходи, які зараз є в Берліні щодо поставок зброї Україні, можуть стати ще жорсткішими.

Мельник також зазначив, що блокування Ангелою Меркель надання озброєння Україні через механізм НАТО стало "холодним душем" для багатьох. 

"Такі дії вписуються в лінію минулого уряду: той дотримувався обмежувальної політики щодо експорту німецького озброєння і виключав направлення зброї в регіони, де тривають збройні конфлікти. Однак тут йдеться про інший вимір: блокування Німеччиною постачання зброї Україні від інших партнерів. Саме це збурило громадську думку", - зазначив посол.

ВІДЕО ДНЯ

Повне інтерв'ю: "Коли запустять Nord Stream-2? Чи піде Меркель у Газпром?"

Теми: зброяНімеччинадипломатичні відносинивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
зброя
США вперше передадуть Тайваню зброю за програмою для суверенних держав
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Останні новини
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: