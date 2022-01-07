Окупанти відкривали вогонь біля Луганського і Старогнатівки

За добу 6 січня з боку проросійських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

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Крім того, поблизу Старогнатівки бойовики обстрілювали позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.

А також повідомляють про те, що "станом на 7 годину ранку 7 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".