Окупанти відкривали вогонь біля Луганського і Старогнатівки
П'ятниця, 7 січня 2022, 06:18
За добу 6 січня з боку проросійських найманців зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
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Крім того, поблизу Старогнатівки бойовики обстрілювали позиції українських військ з автоматичних та протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – зазначають у штабі.
А також повідомляють про те, що "станом на 7 годину ранку 7 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано".
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Українська правда