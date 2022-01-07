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Оккупанты открывали огонь возле Луганского и Старогнатовки

Пятница, 7 января 2022, 07:18
фото: штаб ООС

За сутки 6 января со стороны пророссийских наемников зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В сторону Луганского оккупантры вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи Старогнатовки боевики обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – отмечают в штабе.

А также сообщают о том, что "по состоянию на 7 часов утра 7 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано".

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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