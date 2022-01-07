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Киргизстан і Таджикистан відправлять своїх військових до Казахстану

П'ятниця, 7 січня 2022, 18:23
військові Таджикистану, фото: ozodi.org

Парламенти Киргизстану і Таджикистану вирішили відправити своїх військових до Казахстану в рамках ОДКБ.

Джерело: 24.kg, Ховар, таджицька служба Радіо Свобода

Деталі: Як повідомляє 24.kg, парламент Киргизстану підтримав рішення президента направити військовослужбовців до "миротворчої місії" ОДКБ до Казахстану.

Засідання парламенту пройшло за зачиненими дверима.

За даними нардепів, "за" проголосували 69 осіб, "проти" - 7.

Разом з тим, як повідомляє офіційне державне інформаційне агентство Таджикистану "Ховар", парламент цієї країн також схвалив відправку військових до Казахстану.

"На спільному засіданні було розглянуто лише одне питання, і надано згоду на використання Збройних сил Республіки Таджикистан за межами країни для виконання міжнародних зобов'язань Республіки Таджикистан", - йдеться в повідомленні.

Джерело в силових структурах повідомило таджицькій службі Радіо Свобода, що в ніч на 7 січня Таджикистан відправив до Казахстану у складі миротворчих сил ОДКБ близько 200 військовослужбовців. За словами джерела, таджицькі військовослужбовці візьмуть участь в охороні шкіл, лікарень та соціальних об'єктів і не братимуть участі у придушенні протестів.

Довідка: Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан. Росія позиціонує її як альтернативу НАТО.

Передісторія:

  • З 2 січня в Казахстані тривають протести. Майже у всіх великих містах Казахстану, включаючи столицю, місто Нур-Султан, сталися сутички між протестувальниками з одного боку та поліцією, спецназом та військовими – з іншого.
  • 5 січня уряд Казахстану відправили у відставку. 5 січня у Казахстані тривали зіткнення, в Алмати люди захопили акимат (адміністрацію). Згодом стало відомо про захоплення аеропорту Алмати. Влада міста почала "антитерористичну операцію". Надзвичайний стан запровадили на всій території Казахстану.
  • 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн учасниць Договору про колективну безпеку (ОДКБ) із проханням ввести війська для боротьби з "терористами".
  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про ухвалене рішення направити Колективні миротворчі сили ОДКБ до Казахстану з метою стабілізації та нормалізації обстановки. Росія направила свої війська для придушення протестів у Казахстані. Також про такий намір заявила Білорусь
  • Влада Казахстану після прибуття російських військових заявила, що станом на 7 січня майже придушила протести і відновила "порядок". Токаєв наказав армії стріляти на ураження по мітингувальникам.

Знати більше: Революція чи російська окупація? Що відбувається у Казахстані та чого чекати

Українська правда
Теми: КазахстанКиргизстан


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