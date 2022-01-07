60% німців підтримують "Північний потік-2" – опитування
Більшість жителів Німеччини виступають за введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".
Джерело: опитування громадської думки Deutschlandtrend, проведене інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD та видання Die Welt, пише DW
Деталі: Шість із десяти опитаних підтримують думку, що газопровід "Північний потік-2" має бути введений в експлуатацію.
За даними опитування, лише в лавах респондентів, які симпатизують партії "Союз-90"/"Зелені", противників газопроводу було більше, ніж його прихильників (55 відсотків проти 34).
Найбільшу підтримку "Північний потік-2" отримав на сході Німеччини (70%). Але й у "старих" федеральних землях за завершення проєкту висловилося більше половини опитаних (57% проти 30%).
При цьому загалом, як свідчать дані дослідження, німці втрачають довіру до Росії.
Що передувало: Державний департамент США заявив, що законопроєкт, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії.
Передісторія:
- У "Газпромі" наприкінці року заявили, що обидві нитки газопроводу "Північний потік-2" повністю готові до експлуатації.
- Втім, німецький енергетичний регулятор повідомив, що рішення про повну сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" не варто очікувати у першій половині 2022 року.
- Віцеканцлер Німеччини, федеральний міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек від "Зелених" підтримав рішення федерального уряду не втручатися у питання про затвердження ПП2 і розглядати його виключно в юридичній площині. Він також не виключив зупинки "Північного потоку-2".