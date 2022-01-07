60% німців підтримують "Північний потік-2" – опитування

Більшість жителів Німеччини виступають за введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: опитування громадської думки Deutschlandtrend, проведене інститутом Infratest dimap на замовлення телеканалу ARD та видання Die Welt, пише DW

Деталі: Шість із десяти опитаних підтримують думку, що газопровід "Північний потік-2" має бути введений в експлуатацію.

За даними опитування, лише в лавах респондентів, які симпатизують партії "Союз-90"/"Зелені", противників газопроводу було більше, ніж його прихильників (55 відсотків проти 34).

Найбільшу підтримку "Північний потік-2" отримав на сході Німеччини (70%). Але й у "старих" федеральних землях за завершення проєкту висловилося більше половини опитаних (57% проти 30%).

При цьому загалом, як свідчать дані дослідження, німці втрачають довіру до Росії.

Що передувало: Державний департамент США заявив, що законопроєкт, який висунув сенатор-республіканець Тед Круз про введення санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2", підірве "об'єднаний фронт" з Європою у протидії Росії.

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