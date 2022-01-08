Загроза війни з боку Росії: НАТО координує дії з ЄС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив поведінку Росії та ситуацію навколо України з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Джерело: Столтенберг у Twitter

Деталі: На тлі військової присутності російських озброєнь на кордонах України Північноатлантичний альянс готується до ймовірного провалу діалогу між Росією та Заходом. За кілька днів до проведення Ради РФ-НАТО генсек Альянсу зустрівся з головою Єврокомісії, аби скоординувати позиції з європейськими партнерами.

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Пряма мова: "Ми обговорили нарощування військ Росією на території України та біля неї, а також наслідки цього для європейської безпеки. НАТО продовжує координувати роботу з нашим стратегічним партнером – Євросоюзом, у той час коли триває підготовка до зустрічі НАТО-Росія".

Нагадаємо:

Зустріч Ради Росія-НАТО запланована на 12 січня у Брюсселі. Багато членів Альянсу скептично ставляться до майбутніх переговорів із Москвою щодо деескалації, вважаючи, що РФ просто затягує час.

Видання The New York Times опублікувало карту з розташуванням російських військ на кордоні з Україною.