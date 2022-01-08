Угроза войны со стороны России: НАТО координирует действия с ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил поведение России и ситуацию вокруг Украины с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Столтенберг в Twitter

Детали: На фоне военного присутствия российских вооружений на границах Украины Североатлантический альянс готовится к возможному провалу диалога между Россией и Западом. За несколько дней до проведения Совета РФ-НАТО генсек НАТО встретился с председателем Еврокомиссии, чтобы скоординировать позиции с европейскими партнерами.

Прямая речь: "Мы обсудили наращивание войск Россией на территории Украины и возле нее, а также последствия для европейской безопасности. НАТО продолжает координировать работу с нашим стратегическим партнером – Евросоюзом, в то время как идет подготовка к встрече НАТО-Россия".

Напомним: