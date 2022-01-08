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Угроза войны со стороны России: НАТО координирует действия с ЕС

Суббота, 8 января 2022, 21:42
Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен, фото из Твиттера генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил поведение России и ситуацию вокруг Украины с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Столтенберг в Twitter

Детали: На фоне военного присутствия российских вооружений на границах Украины Североатлантический альянс готовится к возможному провалу диалога между Россией и Западом. За несколько дней до проведения Совета РФ-НАТО генсек НАТО встретился с председателем Еврокомиссии, чтобы скоординировать позиции с европейскими партнерами.

Прямая речь: "Мы обсудили наращивание войск Россией на территории Украины и возле нее, а также последствия для европейской безопасности. НАТО продолжает координировать работу с нашим стратегическим партнером – Евросоюзом, в то время как идет подготовка к встрече НАТО-Россия".

Напомним:

  • Встреча Совета Россия-НАТО намечена на 12 января в Брюсселе. Многие члены Альянса скептически относятся к предстоящим переговорам с Москвой по поводу деэскалации, считая, что РФ просто затягивает время.

Украинская правда
Темы: НАТОЕСвойнаРосcияУкраина
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