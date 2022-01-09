В Україні під 3 тисячі нових заражень ковідом та 75 смертей

За добу 8 січня зафіксовано 2 810 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше – у столиці.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 2 810 хворих 163 дитини та 33 медпрацівники.

Протягом минулого дня хвороба забрала життя 75 українців. Також за минулу добу було госпіталізовано 840 осіб, одужало – 2 818 людей.

Найбільше нових випадків у Києві (437), Львівській (257) та Вінницькій (205) областях.

Від початку пандемії в Україні захворіло вже 3 702 473 особи.

Нагадаємо:

7 січня в Україні виявили 3 195 випадків коронавірусу, померло 76 хворих, одужало 1 942 особи.

На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму "Дельта" та швидко поширюваного нині "Омікрону".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП